أطباء يقتلون مرضاهم والسبب!!

المواطن ـ الرياض:

سؤالٌ عمل المعهدُ الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة على الإجابة عنه، عبر إعداد دراسة تفند الأسباب والمضاعفات، ألا وهو لماذا يكتب الأطباء وصفاتهم بطريقة غير مفهومة؟

وكشفت الدراسة عن أسباب عدة، بينها ضيقُ حجم ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب وصفته، أما السبب الآخر فمرتبط بازدحام مواعيد الطبيب؛ ما يجعله يكتب الدواء بسرعة مع التركيز على توضيح الأحرف الأولى المميزة للدواء، دون غيرها.

أما السبب الثالث فعزته الدراسة، لإدراك الأطباء أن الخط سيحفظ في ملفات، ولن يعودوا لينظروا إليه مرة أخرى، لكن سوء الخط لدى الأطباء له مضاعفات خطيرة تفوق بكثير صعوبة فهمه فقط.

فالخط السيئ للطبيب المشخص يُصَعِّب مهمة الصيدلي في قراءته، وتأمين الدواء الصحيح للمريض؛ ما يتسبب في مقتل سبعة آلاف شخص سنويًّا بحسب الدراسة.

ويأتي هذا فضلًا عن أنَّ نصف مليون شخص يعانون من إصابات سنوية في الولايات المتحدة فقط، بسبب الدواء الخطأ وفق الدراسة ذاتها، بينما أثبتت الدراسة أن نسبة الخطأ في شراء الدواء بناء على وصفة مقدمة عبر البريد الإلكتروني لا تتعدى 10%.







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