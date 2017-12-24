أمير الرياض يفتتح مركز الأورام بالمدينة الطبية لجامعة الملك سعود.. غداً

المواطن - واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غداً الاثنين، مركز الأورام الجامعي في مستشفى الملك خالد الجامعي بالمدينة الطبية لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

صرح بذلك مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، معرباً عن اعتزازه برعاية سموه لحفل تدشين المركز، مؤكداً أن هذه الرعاية تأتي في إطار حرص سموه على دعم مشروعات الجامعة والمدينة الطبية على وجه الخصوص للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالمملكة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.

وقال العمر: ” إن مركز الأورام يعد من المراكز الطبية النوعية في مجال الخدمات الطبية والعلمية والبحثية الذي يقوده نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين والممارسين الصحيين من مختلف التخصصات، وستحقق من خلاله المدينة الطبية نقلة هائلة في مجال طب الأورام على مستوى المنطقة بما يلبي تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – “. ­

من جانبه ثمّن المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر تدشين سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مركز الأورام الجامعي الذي يأتي ضمن مشروعات متعددة في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن المركز يعد خطوةً متقدمةً في مجال علاج الأورام على أيدي أطباء حائزين على الزمالة في التخصص الدقيق في علاج الأورام، بجانب متخصصين في مجالات: جراحة الأورام، والعلاج الإشعاعي، والتلطيفي، الصحة النفسية، والصيدلانية، والخدمة الاجتماعية، والتغذية العلاجية.







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