أمير عسير يستقبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بمكتبه بالإمارة اليوم رئيسَ مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة حسن بن معجب الحويزي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمناسبة تشكيل المجلس في دورة انعقاده الجديدة.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو أمير منطقة عسير رئيس الغرفة والأعضاء انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة، كما اطلع على عرض عن أبرز الخطط والأهداف التي يسعى مجلس إدارة الغرفة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة عسير في المجالات السياحية والاقتصادية والتجارية والصناعية، مجددًا للمجلس الجديد الثقة ومبرزاً الإمكانات التي تمتاز بها منطقة عسير في جميع المجالات وما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية؛ ما يعزز دور الغرفة في خدمة المنطقة بشكل أكبر، متمنياً للجميع دوام العون والتوفيق.

من جهته ثمَّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعسير توجيهات سمو الأمير فيصل بن خالد ودعمه المتواصل لعمل وأعضاء الغرفة التجارية، سائلين الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.







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