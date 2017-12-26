أمير عسير يُسلم 6 وحدات سكنية لمستفيدي جمعية البر بأبها

المواطن - واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بجهود جمعية “البر” الخيرية بأبها وما تقوم به من أعمال جليلة لمساعدة المحتاجين.

جاء ذلك خلال تسليم سموه في مكتبه بالإمارة، اليوم، مفاتيح 6 وحدات سكنية للمستفيدين من برنامج “مساكن” الذي تقدمه الجمعية للأسر المحتاجة في منطقة عسير، بحضور أمين عام الجمعية محمد بن فحاس.

من جهته أوضح ابن فحاس أن الجمعية تقوم كل عام بتسليم عدد من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة للسكن مدى الحياة، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين بما يحقق تعزيز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة، داعياً المحسنين والموسرين إلى الإسهام في دعم مثل هذه الأعمال الخيرية المباركة.







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