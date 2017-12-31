أمير مكة يطلق جائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي بجوائز مليون ريال

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عن استحداث جائزة باسم ” الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي ” ، مقدماً دعماً بمبلغ مليون ريال سنوياً للجائزة التي تتكون من فرعين الأول للكبار خُصص له 600 ألف ريال ، وثانٍ للشباب دون سن الــ 30 عاماً بمبلغ 400 ألف ريال.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه في مقر الإمارة بجدة اليوم ،أول اجتماع لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي التي أسس لها سموه عام 1433هــ ” إن اللغة العربية من أولى اهتمامات الإمارة ، سيما وأن المنطقة تحتضن أقدس البقاع ، وبها أول بيت وضع للناس ونزل القرآن فيها بلسان عربي، مضيفاً ” هذا الأمر يحتّم علينا العناية باللغة العربية وفنونها ، لذا اخترنا أن يكون انطلاق أكاديمية الشعر العربي من هذه المنطقة “.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الخطوات التي أنجزت منذ تدشين الأكاديمية، والتي شملت الاستفادة من التجارب والمؤسسات المشابهة في اللغات الأخرى، والتجارب المشابهة إقليمياً ودولياً، والإعداد لعقد ورشة عمل إقليمية لوضع الخطة الاستراتيجية للأكاديمية، واعتماد التصور لهيكلة وحداتها وبرامجها.

وناقش الاجتماع أيضاً رسالة وأهداف وبرامج الأكاديمية خلال الفترة المقبلة والتي تركز على تأصيل الشعر العربي لدى الأجيال ودعم المشاركات والأدبية في الوطن العربي.