أهالي رجال ألمع يطالبون الكهرباء بالتحصيل الشهري

المواطن - باسل الألمعي - رجال ألمع

طالب أهالي محافظة رجال ألمع الشركة السعودية للكهرباء بأن يكون نظام تحصيل فواتير الكهرباء كل شهر بدلاً من ثلاثة أشهر، أسوة بغيرهم من المحافظات حيث إن المحافظة تعد الوحيدة التي تصدر فواتير الكهرباء للمشتركين فيها كل ثلاثة أشهر، مؤكدين أن هذا الأمر فيه الكثير من الظلم للمشتركين حيث يقوم المشتركون بدفع قيمة أعلى من استهلاكهم عند زيادة الأسعار.

وتحدث أحد المواطنين لصحيفة “المواطن” وأوضح أن هذا النظام يتسبب في تكبدهم لدفع تكاليف باهظة، بل يؤدي هذا التراكم ودخولهم في شرائح أعلى، على الرغم من أن الاستهلاك يكون بصورة طبيعية لكن تراكم القراءات تؤدي للانتقال للشريحة الأعلى سعراً وهذا عين الفائدة للشركة.

فيما طالب الجميع بإلغاء هذا النظام المعمول به وخصوصاً مع بداية العام الميلادي الجديد، الذي من المقرر فيه زيادة أسعار الكهرباء وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة المعاناة.

كما طالبوا بتخفيض خدمة العدادات عشرة ريالات فقط بدلاً من خمسة عشر ريالاً أسوة بباقي محافظات ومناطق المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :