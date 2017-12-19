إدارة الاتفاق تشكر آل الشيخ.. وتؤكد: أمر غير مستغرب منه

المواطن - مروة نبيل

وجه مجلس إدارة نادي الاتفاق، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر حساب الاتفاق صورة تركي آل الشيخ، وعلق عليها قائلًا: “معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة يتقدم بدعم مالي لنادي الاتفاق يصل لـ5 مليون ريال، نشكر معاليه على الدعم الغير مستغرب منه”.

وكان وجّه تركي آل الشيخ، قد وجه، اليوم الثلاثاء، بتقديم دعم مالي لنادي الاتفاق بمبلغ 5 ملايين ريال؛ نظرًا لتعرضه لأزمة مالية خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل استكمال مسيرته في الكرة السعودية بنجاح.







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