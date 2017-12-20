إدارة الموهوبات بمكة المكرمة تُطلق مبادرتين لرعاية أبناء شهداء الواجب

المواطن - خديجه الناشري - مكه المكرمه

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً بإدارة الموهوبات، وتحت إشراف مديرة إدارة الموهوبات د.ليلى الصاعدي مبادرتين تطوعيتين لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين تحت شعار (وفاء) يوم أمس.

واستهدفت المبادرة الأولى بعنوان (نحن معكم ) توفير الحصص المجانية ومقاعد مدفوعة الثمن في ترشيح الطالبات للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للطالبات المستهدفات من المشروع (للصف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط).

وفي سياق متصل استهدفت المبادرة الثانية بعنوان (أعطهم فرصة) إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطالبات أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين.

الجدير بالذكر أن إدارة الموهوبات سعت بكامل طاقمها لتوفير مبلغ لتغطية رسوم التسديد للطالبات الراغبات في الترشيح للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالصفوف المستهدفة وإنهاء جميع الإجراءات وإيصال الشعار للطالبات وتهيئتهن لدخول اختبار المقياس الخاص بالمشروع.







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