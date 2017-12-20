إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

المواطن ـ علي الغيداني ـ الطائف

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف، مساء الثلاثاء 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عند الساعة 5:51م، بلاغًا عن وجود حادث تصادم، على طريق الجنوب قبل شقصان بخمسة كيلو مترات، مخلفًا وراءه عددًا من الإصابات.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أنَّ غرفة العمليات تلقت البلاغ وقامت بتوجيه خمس فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، إضافةً إلى طلب الدعم من الصحة بفرقتي إضافية.

وأشار إلى أنّه “عند وصول أول فرقة إسعافية للموقع، اتضح وجود سبع إصابات، صُنفت بالمتوسطة”، مبيّنًا أنَّه “على الفور تم التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم، ونقلهم بعد التنسيق بين مستشفى قيا العام ومجمع الملك فيصل الطبي بالطائف”.







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