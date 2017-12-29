إطلاق أول ماجستير تنفيذي حكومي لتطوير قيادات القطاع البلدي

المواطن - الرياض

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، اتفاقية لإطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في السياسات البلدية وتنمية المدن كأول برنامج ماجستير تنفيذي ينفرد بالعمل الحكومي وخطط برامج التحول.

وأوضح آل الشيخ أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة وجامعة الملك سعود، وتهدف إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية لقيادات القطاع من الصف الثاني والثالث، وما يتضمن البرنامج من مقررات تدريبية تخص القطاع البلدي، إضافة إلى ورش عمل متعددة المنهجية بهدف تطوير قدرات القيادات الصاعدة لتولي مناصب قيادية تواكب التحديات الموجودة حاليًّا من الناحية التنموية وغيرها من إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات والإدارة التشاركية.

ولفت آل الشيخ إلى أنه سيتم إدراج 50 قياديًّا سنويًّا بهذا البرنامج وفق الشروط وضوابط تضمن التأهيل المناسب من حيث المهارات والخبرات، كما أكد معالي الوزير على مشاركة جهات عالمية معنية بتطوير القطاعات البلدية في العالم مثل كندا أميركا بريطانيا، إضافة إلى استضافة خبراء في هذا المجال.

ومن جانبه أكد مدير جامعة الملك سعود أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار العمل المؤسسي لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :