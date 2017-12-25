إغلاق 10 محلات مخالفة لأنظمة السلامة بأحد المسارحة

المواطن - أحد المسارحة

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، الليلة الماضية، حملةً رقابيةً على المحلات التجارية بالمحافظة والقرى والهجر التابعة لها.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمحافظة الرائد عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني قامت خلال الجولة بإغلاق 10 محلات تجارية مخالفة، وذلك لعدم توافر متطلبات واشتراطات السلامة بتلك المحلات، حيث تم التعامل مع تلك المخالفات وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بتلك المخالفات.

ودعا مدير الدفاع المدني بالمسارحة أصحاب المحلات والأنشطة التجارية إلى الالتزام باشتراطات السلامة، والتأكد من كفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار لديهم وجاهزيتها للاستخدام عند الحاجة، وتنفيذ اشتراطات الدفاع المدني للسلامة بما يضمن سلامتهم وعدم تعريض أنفسهم ومحلاتهم للإغلاق وتسجيل المخالفات.







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