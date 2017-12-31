إنتاج أول هاتف قابل للطي في عام 2018

إنتاج أول هاتف قابل للطي في عام 2018

2017/12/31
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تتجه شركة إل جي الكورية الجنوبية لإنتاج هواتف قابلة للطي بدءًا من عام 2018.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن وحدات البحوث التابعة لـ”إل جي” نجحت بعد فترة طويلة من الاختبارات في إنتاج شاشات لمسية مرنة من نوع “أوليد”.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد سجلت براءة اختراع في عام 2016، لشاشة لمسية مرنة قابلة للتمدد، والتي يمكن سحبها من الجانبين وإعادة مدها وتقليصها مرة أخرى.

وتظهر براءة الاختراع أن تلك الخاصية ستفيد في عدد كبير من التطبيقات، منها إمكانية توسعة لوحة مفاتيح الجهاز بصورة كبيرة، وإمكانية التعامل بصورة أفضل مع البريد الإلكتروني، أو التعامل مع نوعيات من الصور مثل صور العقارات بصورة أكثر دقة.


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