إنجاز آرسنال الخرافي يُداعب عقل جوارديولا والسيتي

المواطن - محمد سمعه

يستمر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني “العبقري ” بيب جوارديولا في تحقيق الانتصارات تلو الأخرى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي حقق الفوز على حساب فريق بورنموث برباعية دون رد في مباراة أقيمت في الجولة ال19 من البريميرليج.

ونجح مان سيتي حتى الآن في تحقيق 18 فوزاً من أصل 19 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، مع التعادل في مباراة واحدة فقط وكانت ضد فريق إيفرتون بهدف لكل فريق.

ويسعى المدرب بيب جوارديولا لتحقيق إنجاز خرافي مع السيتي والسير على خطى فريق آرسنال الإنجليزي، والذي نجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2003-2004 تحت قيادة مدربه الفرنسي أرسن فينغر بدون أي هزيمة.

وكان آرسنال لعب 38 مباراة حقق الفوز في 26 وتعادل في 12 مباراة ولم يُهزم في أي لقاء، ليحصد الجانرز وقتها لقب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة.

ويريد مانشستر سيتي نيل اللقب الثالث في الدوري الإنجليزي خلال آخر 7 سنوات دون أي هزيمة.

يتواجد مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة حالياً وبفارق 13 نقطة عن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.







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