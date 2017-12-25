إنجاز أمني جديد.. شرطة عسير تكشف غموض جريمتي قتل وتضبط الجناة

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تمكنت شرطة منطقة عسير من كشف غموض جريمتي قتل وتم القبض على الجناة في إنجاز أمني جديد.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش أنه وبإشراف مباشر ومتابعة شخصية من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي تمكنت شرطة المنطقة خلال ١٢ ساعة الماضية من فكّ غموض جريمتي قتل، وذلك حيث ورد بلاغ لمركز شرطة شرق أبها في تمام الثانية من صباح يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٤/٥ مفاده وجود شخص ملقى على الأرض إثر تعرُّضه لإصابات مختلفة.

وأضاف الدباش أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال لموقع الحادث واتضح أن المصاب، مقيم في العقد السادس من العمر، قد تعرَّض للدهس؛ ما أدى لوفاته رحمه الله، وأسفرت المتابعة الأمنية بفضل الله عن ضبط المتهمين في القضية وهم شباب- سعوديو الجنسية – جميعهم في العقد الثاني من العمر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وتم إيقاف الجناة، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال الإجراءات النظامية.

فيما ورد بلاغ لمركز شرطة المضة، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٤/٥، بوجود شخص متوفى، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفق المختصين، ووُجِدَ شخص، في العقد الرابع من العمر، قد فارق الحياة -رحمه الله- إثر تعرضه لإصابات مختلفة في الرأس.

وتابع الدباش أن المتابعة الأمنية لهذه الجريمة أسفرت عن القبض على المتهم شخص سعودي، في العقد الرابع من العمر، كما تم ضبط المركبة والأداة المستخدمة في الجريمة، وتم إيقاف المتهم لإكمال الإجراءات النظامية.







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