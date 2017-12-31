إنجاز جديد لنجم النصر في دوري المحترفين .. تعرّف عليه

المواطن - محمد سمعة

حقق النجم يحيى الشهري لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي إنجازًا مميزًا له ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر أن الشهري أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري المحترفين يصل للمباراة رقم 200 وهو يبلغ من العمر 27 عامًا و6 أشهر.

وكان الشهري شارك في لقاء النصر والأهلي والذي أُقيم يوم الجمعة الماضي في دوري المحترفين ، حيث كانت تلك المباراة مباراته رقم 200 في الدوري .

وسبق ليحيى الشهري أن لعب 200 مباراة وسجل 20 هدفًا وصنع 46 هدفًا.







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