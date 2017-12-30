إنجاز مميز للسومة رغم إصابته.. تعرّف عليه

المواطن - محمد سمعة

واصل السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، تصدره لقائمة هدّافين الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم، بعد نهاية الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

وذكر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على “تويتر” أن السومة لا يزال متواجدًا في صدارة هدّافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، متفوقًا على التونسي أحمد العكايشي لاعب الاتحاد، والذي سجل 9 أهداف، بينما سجل لاعب النصر محمد السهلاوي 8 أهداف.

ويغيب السومة عن النادي الأهلي في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة في الكاحل، ما يؤخر عودته للتدريبات والملاعب بعد شهر من الآن.







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