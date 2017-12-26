إنفوجرافيك.. من سقط من قائمة الـ40 حوثيًّا؟

المواطن - الرياض

سقط 5 مطلوبين في قائمة إرهابيي الحوثي الـ40، وهي القائمة التي تخطط وتنفذ وتدعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية.

وقُتل اثنان من القائمة، وهما المطلوب رقم 20، زكريا المطاع، والمطلوب رقم 22 أحمد صالح دغسان، فيما أشيع مقتل 3 آخرين وهم المطلوب رقم 3 محمد الحوثي، والمطلوب رقم 5 عبدالله أبو الحاكم، وأيضًا المطلوب رقم 8 يوسف المداني.

وهناك 3 نقاط تلخص أهمية الإبلاغ عن المطلوبين الباقيين في القائمة، منها تخليص اليمن الشقيق من شرهم بعد أن عاثوا فسادًا فيها وسرقوا خيراته، وأيضًا تحرير اليمن كافةً وطرد الإيرانيين منها بعد أن تشعبت أذرع طهران الأخطبوطية فيها بهدف السيطرة عليها وهو ما فشلت فيه.

والنقطة الثالثة هي نيل المكافأة المرصودة لمن يدل على مواقعهم.

ورصدت المملكة مكافآت مالية لمن يدلي بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوبًا في اليمن.

وأهابت بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها.

ولفتت المملكة إلى أن ذلك يأتي استنادًا إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وبيان وزارة الداخلية بشأن القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات الإرهابية وتضم جماعة الحوثي.







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