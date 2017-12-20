إيسيسكو: استهداف الميليشيا الإيرانية للرياض يستوجب موقفًا دوليًا رادعًا

المواطن - واس

دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشدة إطلاق ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا باتجاه الرياض تم اعتراضه وتدميره.

وقال مدير المنظمة الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري في بيان “إن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيا الحوثي المتمردة على الشرعية مستهدفة أمن وسلامة المواطنين والمنشآت المدنية في الرياض هو عدوان آثم يجرّمه القانون الدولي ، ويستوجب موقفًا دوليًا رادعًا لهذه الميليشيا الإرهابية ومن يدعمها “.

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الدولية العاجلة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وتمكين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا من القيام بمهامها وعودة السلم والأمن إلى اليمن.







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