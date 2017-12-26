اتفاقية بين هيئة الاستثمار والإعلام المرئي والمسموع لدعم صناعة الإعلام السعودي

المواطن - الرياض

وقَّعت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017م، في مدينة الرياض مذكرة تعاون وتفاهم تهدف إلى دعم إنشاء صناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، وتطوير قدرته التنافسية.

وقد وقَّع الاتفاقية كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر والرئيس المكلف للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذ رضا الحيدر.

وتنص الاتفاقية على قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للاستثمار، بتمهيد وتأسيس الوصول للمستثمرين، والتعاون في تحديد المستثمرين في مجال الإعلام المرئي والمسموع لمشروع المدينة الإعلامية.

ووفقًا للاتفاقية، ستقوم هيئة الإعلام المرئي والمسموع بحصر التحديات والعقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي في القطاع الذي تشرف عليه، وذلك بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيئة مناسبة لمزاولة الأعمال.

وأعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والتي تُعد خارطة طريق للتعاون بين الجانبين، موضحًا بأن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة على طريق صناعة الأعلام الوطني القادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا وفق رؤية المملكة 2030م وضمن برنامج التحول الوطني 2020م.

وأضاف المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار ستلتزم وفقًا لهذه الاتفاقية بدعم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال حصر الفرص الاستثمارية وأولوياتها واقتراح الحوافز والتحديات اللازمة لجذب استثمارات في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، منوهًا بأنه سيتم العمل على تنسيق الجهود بين الجانبين في مجال جذب الاستثمار الأجنبي في ظل الفرص الاستثمارية المتوافرة.

من جهته، أوضح رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التسويق والترويج للاستثمارات المحلية والدولية ودعم تنمية المواهب في مجال الإعلام وتطوير ودعم وتمكين ريادة الأعمال في مجال الإعلام المرئي والمسموع، مبينًا أن الاتفاقية ستسهم في بناء مجتمع الصناعة الإعلامية والتجارة لتشجيع التنافسية في القطاع.

وأضاف الحيدر بأنهم في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يواصلون العمل لدعم نمو وتطور القطاع في إطار برنامج التحول الوطني 2020م؛ لقطف ثمار هذه الجهود والخطوات التي اتخذتها الهيئة بتجديد كامل للمشهد الإعلامي في المملكة والتي سترى النور في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى تطوير وتعزيز الاستثمارات في المملكة، وتسهيل الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال التجارية في السعودية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما تعنى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتنظيم قطاعات الإعلام المرئي والمسموع في المملكة في كافة جوانب البث والإنتاج والتوزيع عبر كل الوسائل التقليدية والجديدة، كما أنها معنية بتقنين وتنظيم المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وتعتبر المرجع الوحيد في هذه المجالات بالمملكة لجميع المؤسسات الحكومية والخاص.







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