اتفاق روسي أميركي على التفاوض مع بيونغ يانغ سريعًا

المواطن - متابعة

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، برنامج كوريا الشمالية النووي، مشددًا على ضرورة الحاجة إلى بدء مفاوضات.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي.

ولفتت الخارجية إلى ضرورة “الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن”.

وقالت الخارجية الروسية: إن لافروف “أكد مجددًا أنه من غير المقبول أن يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغ يانغ، وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة”.

وفرض مجلس الأمن، الجمعة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.







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