اختطفها منتحلًا صفة رجل أمن بغية اغتصابها!!

المواطن ـ رقية الأحمد

يدفع غياب الضمير إلى ارتكاب جرائم عدة، ومن بينها واقعة شهدتها مدينة دبي، إذ اختطف خليجي عاطل عن العمل، زائرة آسيوية، بالتحايل، وهتك عرضها، ومحاولة اغتصابها.

وأحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الشاب بتهمة خطف زائرة آسيوية من أمام منزل قريبتها في منطقة الراشدية، بالتحايل، وهتك عرضها ومحاولة اغتصابها داخل سيارته.

وكشفت مصادر محلّية أنّه “جاء في أمر الإحالة أنَّ المتهم انتحل صفة عامة، وادعى للمجني عليها أنه شرطي، وأظهر لها بطاقة عليها صورته، وطلب منها الصعود إلى مركبته بحجة تفتيشها، ومن ثم هتك عرضها، وحاول اغتصابها، لولا مقاومته له”.

وأشارت إلى أنَّه “شهدت المجني عليها، البالغة من العمر 24 عامًا، خلال تحقيقات النيابة في الواقعة، بأنها خرجت في يوم الواقعة، في حزيران/ يونيو الماضي من منزل قريبتها إلى الشارع بقصد رمي القمامة في حاوية المخلفات، فالتقت بالمتهم الذي حضر بسيارته، وأبرز في وجهها بطاقة عليها صورته بشكل سريع، وقال لها باللغة الإنجليزية: (أنا شرطي) قبل أن يطلب إليها الصعود إلى السيارة التي بحوزته، ولما أخبرته بأنها تود إخبار قريبتها، غضب وأجبرها على الصعود، وأخذها إلى منطقة رملية”.

وأوضحت أنَّ “المتهم طلب إليها بعد التوقف الانتقال إلى المقعد الخلفي بحجة تفتيشها، فانتقلت ثم حاولت الهرب، لكن باب السيارة كان مغلقًا”، مشيرة إلى أنّه “عندها راح المتهم يهتك عرضها، محاولًا اغتصابها، ولما رفسته ومنعته ضربها، حتى بكت، عندها أرجعها إلى منطقة سكنها، وأنزلها في مكان قريب من منزل قريبتها، وعرض عليها المال من أجل مسامحته، وعدم الإبلاغ عنه، إلا أنها لم تقبل عرضه، فأخبرت قريبتها وتوجهتا إلى مركز الشرطة، الذي تولى التحقيق وتمكّن من الإطاحة بالجاني”.







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