استمرار تعليق الدراسة في إيران بسبب المظاهرات

المواطن - متابعة

دفعت المظاهرات الإيرانية الحاشدة نظام الملالي على تعليق الدراسة اليوم في عدد من المدن والمناطق الملتهبة.

وخرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن إيرانية بينها مشهد وقم وطهران في مظاهرات احتجاجًا على تدني مستوى المعيشة والبطالة والغلاء.

ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بالموت للديكتاتور خامنئي والرئيس روحاني.

واهتمت العديد من وسائل الإعلام العربية والدولة بمظاهرات إيران وسط دعوات أميركية لمساندة المتظاهرين ودعم مطالبهم المشروعة.

واعترف وزير الداخلية الإيراني اليوم بتقصير حكومة بلاده في التعاطي مع بعض الملفات الداخلية.







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