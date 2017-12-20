اطلاق هذا الاسم على الجولة الـ15

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بتسمية الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري المحترفين السعودي، المُقرر انطلاقها، يوم غد الخميس، بـ”جولة البيعة”.

وأعلن الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ قليل، عن إطلاق تركي آل الشيخ، لاسم “جولة البيعة” على ثاني جولات الدور الثاني من دوري المحترفين.

وتنطلق الجولة الخامسة عشرة، غدًا، بمواجهتين الأولى بين الفيصلي والرائد، على إستاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، والثانية تجمع بين فريقي القادسية والشباب على إستاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وتنتهي منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، يوم الأحد المقبل، بمواجهتين بين الهلال والتعاون على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وستكون المباراة الثانية بين الاتحاد والفيحاء على إستاد الملك عبدالله في جدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :