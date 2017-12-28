اعتقد الأب والأم أنها مجنونة فحبساها في غرفة 15 عامًا لتموت متجمدة!

المواطن - متابعة

تجرد أب وأم من مشاعرهما ليحبسا ابنتهما 15 عامًا؛ لأنهما كانا يعتقدان أنها مصابة بمرض عقلي، لتموت الفتاة في النهاية متجمدة.

وقبضت الشرطة اليابانية، أمس الأربعاء، على الزوجين بعد أن تجمدت ابنتهما البالغة من العمر 33 عامًا حتى الموت في الغرفة الصغيرة.

وأكدت شرطة مقاطعة أوساكا بغرب اليابان أنه عُثر على جثة أيري كاكيموتو في حالة سوء تغذية شديدة بعد أن أبلغ الأبوان عن الوفاة يوم السبت. وكان طول أيري نحو 145 سنتيمترًا ووزنها 19 كيلوجرامًا فقط.

وأضافت الشرطة أن ياسوتاكا كاكيموتو (55 عامًا) ويوكاري كاكيموتو (53 عامًا) اعترفا بأنهما كانا يطعمان ابنتهما مرة واحدة في اليوم وأبقياها في غرفة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة لنحو 15 عامًا.







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