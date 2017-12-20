افتتاح مركز إسعاف شجوى بمنطقة المدينة المنورة

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ المدينة

بناءً على توجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بافتتاح مركز إسعاف شجوى، قام سعادة مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمدينة الدكتور معلا بن عليان الجابري، بافتتاح المركز الثلاثاء الموافق 1/ 4/ 1439هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، أنّه تمَّ الافتتاح، بحضور رئيس مركز الإمارة بشجوى الأستاذ عبدالله مرزوق الفهادي، ورئيس القيادة الميدانية بالمنطقة، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، وعدد من أهالي وأعيان مركز شجوى، ومدير مركز إسعاف شجوى.

وأشار السهلي إلى أنّه “تم تجهيز المركز بالمواد الطبية اللازمة، فضلًا عن سيارتي إسعاف حديثة، مع طواقم من الفنيين الإسعافيين، بغية تقديم أفضل الخدمات الإسعافية على مدار الساعة لأهالي مركز شجوى، وعموم الهجر المجاورة، والطرق المؤدية له، وتغطية الطريق المؤدي لمحافظتي العلا والعيص. وتعتبر المنطقة منطقة ربط بين المدينة المنورة وتبوك”.

وأضاف: “تقدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص الشكر والتقدير لأهالي وأعيان مركز شجوى، لتسهيل مهمة الهيئة في افتتاح وتشغيل المركز”.

يذكر أنَّه تقدم الهيئة خدماتها الإسعافية للمرضى والمصابين على مدار الساعة، من خلال الرقم الموحد (٩٩٧).







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