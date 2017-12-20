الأخضر يحدد موعد وملعب تدريبه الأول في الكويت

المواطن - محمد سمعه

يستعد لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض أول حصة تدريبية لهم في الكويت استعداداً لبطولة خليجي 23.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الكويت في الفترة من 22 ديسمبر إلى الخامس من يناير.

وذكر حساب المنتخب السعودي الرسمي على تويتر أن الأخضر سيُجري أول حصة تدريبية له في الكويت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وسيتدرب الأخضر على ملعب نادي الشباب الكويتي اليوم الأربعاء.

ويسعى الأخضر للفوز ببطولة خليجي 23 للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق للمنتخب السعودي الفوز بالبطولة في 3 مناسبات أعوام 1994، 2002 و2003.







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