الأخطاء البدائية داء الكرة السعودية.. وهذه فائدة المشاركة في خليجي 23

المواطن - مروة نبيل

لقى خروج المنتخب السعودي من منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 23″، بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام عمان، صدى واسعًا، خاصة أن الأخضر كان قريبًا من التأهل إلى الدور التالي وتصدر مجموعته في أول جولتين.

قال مقدم برنامج “أكشن يا دوري” سلطان اللحياني: “داء الكرة السعودية هو الأخطاء البدائية.. المنتخب السعودي لم يستحق الخسارة من منتخب عمان وكان أخطر ووصل للمرمى لكنه لم يستغل الفرص”.

وأضاف اللحياني: “الأهم أننا حققنا الأهداف من مشاركتنا في بطولة كأس الخليج باكتشاف اللاعبين المؤثرين وبروزهم”.

وتابع الناقد الرياضي موسى المحياني: “ما حدث بالعرضيات الطويلة التي سجَّلت منها عمان اليوم هو نسخة لما سنواجهه في كأس العالم.. المنتخب السعودي كان الأفضل لكن نحتاج لحل مشكلة العرضيات إما بالتمركز الصحيح أو منعها”.

وعن الفوائد التي حقَّقها الأخضر بالمشاركة في “خليجي 23″، قال المحياني: “مشاركة المنتخب السعودي في دورة الخليج حقَّقت أهدافها ببعض الاكتشافات.. عساف القرني لا يتحمل هدف عمان الثاني”.

ومن جانبه قال الناقد الرياضي عبدالله المسند: “نوح الموسى ونايف هزازي وعمر هوساوي وأحمد الفريدي مرشحون لقائمة الأخضر في كأس العالم.. رهبة المباراة الأولى اليوم سبب في الخسارة من منتخب عمان”.







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