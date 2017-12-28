الأمن الإلكتروني: 65% من محاولات التهديد استهدفت القطاعات الحكومية

المواطن ـ رقية الأحمد

‏رصد مركز الأمن الإلكتروني، محاولات تخريبية عدة، استهدفت قطاعات مختلفة في المملكة العربية السعودية، خلال 3 أشهر فقط، 65% منها استهدفت الجهات الحكومية.

وأوضح المركز، أنَّ نسبة البرمجيات الخبيثة بلغت 19%، وجرائم سرقة المعلومات بلغت 5%، فيما شكّلت محاولات الاختراق 59%، مشيرًا إلى أنَّ أكثر القطاعات المستهدفة كانت القطاعات الحكومية، بـ65%، تبعتها الطاقة بـ8%.

ولفت المركز، في إنفوجراف نشره، الأربعاء 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى أنَّ الاتصالات استحوذت على 7% من محاولات الاختراق، والمالية 2%.







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