الأمن المصري يتصدى لـ4 مسلحين في سيناء ويحبط عملية إرهابية

المواطن - القاهرة

نجحت القوات المصرية في إحباط هجومٍ على حاجز أمني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر أمني أن الهجوم استهدف حاجزًا أمنيًّا بجوار قسم ثالث العريش، مركز المحافظة، مضيفًا أن 4 مسلحين من المهاجمين فروا على متن دراجتين ناريتين في أعقاب محاولة الهجوم.

ومن جهة أخرى، ضبطت قوات الجيش ربع طن من المتفجرات، خلال حملة على معاقل المسلحين جنوبي مدينة رفح، بالمحافظة ذاتها.

والجماعات المسلحة المنتشرة في شمال سيناء، تشكل تحديًا أمنيًّا للسلطات المصرية، حيث شنت العديد من الهجمات خلال السنوات الماضية على قوات الأمن والمدنيين في سيناء وخارجها، أدت إلى مقتل المئات.







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