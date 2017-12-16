الأهلي المصري يوضح موقف نجوم دوري المحترفين حول المشاركة بلقاء أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعة

تحدث عدلي القيعي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي المصري، عن حقيقة وجود تأكيدات من النجوم العرب لحضور مباراة المارد الأحمر ضد أتلتيكو مدريد الإسباني الودية.

وذُكر في الفترة الماضية أن الأهلي قام بتوجيه الدعوة إلى كلٍّ من فهد المولد نجم الاتحاد، وعمر عبدالرحمن عموري لاعب العين الإماراتي، وحسام غالي لاعب النصر، ومحمود كهربا لاعب الاتحاد، وإسماعيل عبداللطيف نجم المنتخب البحريني.

وتحدث القيعي لقناة DMC SPORTS المصرية قائلًا: حتى الآن لا يوجد تأكيدات من النجوم العرب حول حضور مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد.

وأضاف القيعي: لا نرغب في تحويل مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد لمهرجان احتفالي، ونريد لعب مباراة قوية.

وتابع المتحدث باسم النادي الأهلي: فريق أتلتيكو مدريد سيأتي إلى مصر يوم 29 ديسمبر، وستقام المباراة يوم 30، ونحن نلعب مباراة من أجل السلام، ومن أجل إقامة الدور المجتمعي الأساسي لمحاربة الإرهاب.







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