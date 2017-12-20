الأهلي يتلقى صدمة قوية بسبب عمر السومة!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيفتقد نجمه السوري عمر السومة، لفترة الأمر الذي يُعد بمثابة الصدمة، سواء للجهاز الفني أو لجماهير الراقي، خاصة أنه أحد أبرز اللاعبين وهداف الفريق الموسم الجاري، رغم غيابه عن آخر جولتين.

وسيُغادر هداف النادي الأهلي عمر السومة، إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل الخضوع إلى فحوصات طبية على موضع الإصابة التي تعرض لها في أحد تدريبات الراقي السابقة، وتسببت في غيابه عن المباريات، لمعرفة حاجته إلى جراحة من عدمها.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن عمر السومة سوف يغيب عن النادي الأهلي، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حالة التدخل الجراحي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :