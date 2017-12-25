الأهلي يعتزم معاقبة ليوناردو لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون بالنادي الأهلي لتوفير سبل الاستقرار للفريق الأول، من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، يقوم اللاعب البرازيلي ليوناردو، بتصرف يدفع إدارة الكرة بالراقي لمعاقبته.

وأكدت تقارير صحافية، أن إدارة الكرة في النادي الأهلي، تعتزم معاقبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بصفوف الراقي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، بعدما تغيب عن تدريبات الفريق وعدم العودة من بلاده، وذلك عقب حصوله على إجازة خاصة لمدة 4 أيام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النصر، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين السعودي.







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