الأهلي يُحرز الهدف الثالث في مرمى الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أضاف مهند عسيري الهدفَ الثالثَ لصالح النادي الأهلي في مرمى الاتفاق، في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التقدم مبكرًا، حيث افتتح نجم الفريق، تيسير الجاسم، التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل الاتفاق، عن طريق لاعبه رودريغو ساليناس، في الدقيقة 33 من أحداث الشوط الأول.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني، نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهند عسيري، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الاتفاق، في الدقيقة 48.







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