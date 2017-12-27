الإسماعيلي يواصل تصدر ترتيب الدوري المصري والأهلي يُلاحقه

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بفوز الزمالك على المقاولون العرب ليتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري ويحتل المركز الرابع، فيما واصل الأهلي التراجع بالتعادل أمام وادي دجلة.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري نادي الإسماعيلي برصيد 34 نقطة، يليه الأهلي بـ30 نقطة، علمًا بأنه يمتلك مباراتين مؤجلتين؛ نظرًا لمشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وحل النادي المصري ثالثًا بـ27 نقطة.

وجاء نادي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن انبي، وبرصيد 22 نقطة، احتلت أندية سموحة والمقاولون العرب المركزين السادس والسابع.

وجمعت أندية مصر المقاصة، الأسيوطي سبورت والإنتاج الحربي 19 نقطة، ليحتلوا المراكز الثامن والتاسع والعاشر في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، ثم فريق بتروجيت بـ17 نقطة، وبنفس الرصيد جاء الداخلية في المركز الـ12.

واحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري بـ16 نقطة، ثم وادي دجلة برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد السكندري بـ14 نقطة، وجاء فريق طنطا بالمرتبة الـ16 بـ13 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ويتذيل الترتيب فريق الرجاء بـ8 نقاط فقط.







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