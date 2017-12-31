الإنذار المبكر يحذر: رياح وغبار على 7 مناطق اليوم

المواطن - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تغيرات ملموسة بالطقس في عدد من مناطق المملكة.

وأكد الإنذار المبكر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحفر الباطن، وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، ستتعرض إلى رياح نشطة مثيرة للغبار، مع تجمع للسحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة، قد تهطل بسببها الأمطار.

ولفتت إلى أن الحالة ستبدأ من التاسعة من مساء اليوم الأحد وحتى الحادية عشرة من مساء الثلاثاء 15/ 4/ 1439هـ.

وأضاف أنه سيكون هناك انخفاض ملموس في درجات الحرارة من مساء يوم غد الاثنين.







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