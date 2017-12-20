الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال بتوقيع غرامة كبيرة

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم نادي الهلال بغرامة قدرها 59 ألف دولار؛ بسبب ما حدث من لاعبي الفريق وجماهيره في مباريات النادي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال خسر نهائي دوري أبطال آسيا لصالح فريق أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تم تغريم الهلال 30000 دولار بسبب عدم إدلاء اللاعب السوري عمر خربين بتصريحاته بعد مباراة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بالإضافة لمباراة بيروزي الإيراني، بجانب تغريم سالم الدوسري وسلمان الفرج وأسامة هوساوي 10000 دولار للسبب ذاته.

كما يُذكر أن الاتحاد الآسيوي عاقب الهلال بتغريمه 15000 دولار بسبب تصرف الجماهير في مباراة الذهاب في نهائي دوري الأبطال، حيث قامت الجماهير بإلقاء الزجاجات واستخدام الليزر.

كما تم تغريم الزعيم 4000 دولار بسبب عدم قدوم لاعبي الهلال للتدرب في الوقت المخصص لهم في المباراة النهائية.







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