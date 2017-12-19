الاتحاد العربي لكرة القدم يختار رئيسه الجديد غدًا

الاتحاد العربي لكرة القدم يختار رئيسه الجديد غدًا

2017/12/19
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن حسابها الرسمي على تويتر عن عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد العربي لكرة القدم من أجل تنصيب الرئيس الجديد لمجلس إدارته .

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية مساء الغد الأربعاء في مدينة الرياض .

يذكر أن الأمير تركي بن خالد كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد العربي في الفترة الماضية بعد توليه المهمة بدلًا من الأمير نواف بن فيصل .

وكان الأمير تركي بن خالد صاحب الفضل في عودة البطولة العربية لكرة القدم والتي أقيمت في مصر في شهر أغسطس الماضي .


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