الاتحاد يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء المقبل لهذا السبب

المواطن - محمد سمعة

سيعقد نادي الاتحاد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي لتوضيح آلية المشاركة في تقديم الدعم والبرامج التي يعتزم النادي إطلاقها لإنجاح مبادرة ” ادعم فريقك “.

ونشر نادي الاتحاد بيانا عبر حسابه الرسمي على تويتر وجّه الشكر فيه إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بسبب اهتمامه بالأندية السعودية منذ توليه رئاسة الهيئة .

وأضاف بيان الاتحاد أن مبادرة ” فريقي ” أو ” ادعم ناديك ” تهدف لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لدعم أنديتها عبر قنوات رسمية وبآلية تنافسية .

وكان آل الشيخ أمر بتوجيه 500 ألف ريال لكل فريق في الدوري السعودي للمحترفين بعد إطلاق مبادرة ” ادعم ناديك ” .







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