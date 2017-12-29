الاحتلال يقمع مظاهرات الفلسطينيين بالقنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية والمطاطية

المواطن ـ فلسطين المحتلة:

أُصيب 15 فلسطينيًّا على الأقل، بالإضافة إلى 45 آخرين، بحالات اختناق متفاوتة، اليوم الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، خلال المواجهات المتواصلة في مناطق التماسّ في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنَّ أربعة أشخاص أُصيبوا برصاص في القدم، وحالتهم متوسطة في منطقة البريج وسط القطاع، واثنين أُصيبا بالأطراف وحالتهما متوسطة في منطقة شرق جباليا، و5 أُصيبوا بالأطراف بالرصاص بالأطراف السفلية شرق خان يونس، واثنين أُصيبا بعيارات نارية بالقدم شرق جباليا، إضافة إلى إصابة مواطن فلسطيني بقنبلة غاز بالبطن شرق غزة وحالته متوسطة.

وفي سياقٍ متّصلٍ، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات الغاضبة التي عمَّت، اليوم الجمعة، المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وأصابت العشرات بالاختناق”.

وأكّدت مصادر محلية، في المحافظات، أنَّ مواجهات اندلعت في كافة المحافظات الفلسطينية عقب صلاة الجمعة اليوم، استخدمت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، أصيب خلالها العشرات من المواطنين الفلسطينيين.







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