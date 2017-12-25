الاستعانة بحكام من سيريلانكا في بطولة كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

أكد مقرر لجنة الحكام في كأس الخليج العربي “خليجي 23″، خالد الشمري، أنه تعذر وصول حكام أوروبيين، من أجل إدارة المباريات المقبلة في البطولة؛ بسبب أعياد رأس السنة الميلادية.

وقال الشمري في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين: “تمت مخاطبة لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للاستعانة بحكام آسيويين، وتم الرد بشكل رسمي بأن هناك حكامًا من سيريلانكا سيصلون خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف مقرر لجنة الحكام في “خليجي 23”: “لجنة الحكام تقيم ورش عمل لجميع الحكام في العاشرة صباحًا بعد انتهاء التدريبات الصباحية للحديث حول أداء الحكام في المباريات”.







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