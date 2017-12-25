الاكتئاب هل يكون وراثيًّا أيضًا؟!

المواطن ـ الرياض

تمكّن الباحثون، وللمرة الأولى، من الربط بين البيئة التي ينشأ فيها المرء وجيناته الوراثية من ناحية ومخاطر إصابته بالاكتئاب الشديد من ناحية أخرى، بعدما عكفوا على دراسة تشخيص الإصابة بالاكتئاب بين أكثر من 2.2 مليون شخص في السويد، وآبائهم وأمهاتهم.

وتوصل الخبراء، وفق ما ورد في دورية “جاما” للطب النفسي، إلى أنَّ “العوامل الوراثية والبيئة الأسرية تلعبان نفس الدور في مخاطر انتقال المرض من الوالدين إلى الأبناء”، موضّحين أنَّ “النتائج، التي اعتمدت على المقارنة بين أبناء بالتبني وآخرين بيولوجيين من أسر سليمة وأخرى محطمة، تتعارض مع نتائج سابقة كثيرة لدراسات ثنائية خلصت إلى أن الاستعداد الجيني يلعب الدور الأكبر في توارث الاكتئاب”.

وأشار الدكتور كينيث كندلر، وهو أستاذ الطب النفسي وعلم الوراثة البشرية والجزيئية بجامعة فرجينيا كومنولث في ريتشموند وقائد فريق البحث، إلى أنَّ “أحجام عينات (معدي الدراسات الأخرى) كانت ضئيلة جدًّا ولم تكن دائمًا نموذجية”.

وبيّن كندلر أنَّ “دراسات التبني ربما تكون أقوى طريقة متاحة لفهم آلية الانتقال من الوالدين للنسل، من أهم ما يميز هذه الدراسة هو تكرار نتائج الآباء بالتبني والبيولوجيين مع نتائج الآباء المتوفين أو أزواج الأمهات وزوجات الآباء. إن هذا يزيد ثقتنا في تلك النتائج بدرجة كبيرة”.

يذكر أنّه أفادت تقارير للمعهد القومي للصحة النفسية بالولايات المتحدة في 2015 بأن حوالي 7 بالمائة من إجمالي البالغين في الولايات المتحدة، أي ما يعادل حوالي 16.1 مليون فرد ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، عانى من حلقة واحدة على الأقل من الاكتئاب الشديد العام الماضي.







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