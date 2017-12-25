البحرين: الحكم بإعدام 6 متهمين بمحاولة اغتيال قائد قوة الدفاع

المواطن - متابعة

أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى بالبحرين، اليوم الاثنين، حكماً بإعدام ستة أشخاص أدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المحكمة أصدرت أحكامها اليوم في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى.

وتشمل الأحكام 18 شخصاً، منهم 10 حاضرين و8 هاربين داخل المملكة وخارجها في كل من إيران والعراق. وقضت المحكمة بإعدام ستة من المتهمين والحكم على سبعة بالسجن لسبع سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية، وقضت ببراءة الآخرين.

ويمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما يحق لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون.







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