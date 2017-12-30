البشير يعلن حالة الطوارئ في شمال كردفان وكسلا

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا لمدة 6 أشهر بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

ولم توضح الوكالة سبب اتخاذ هذا القرار، إلا أن وسائل إعلام محلية كانت قد أشارت إلى أن الخرطوم تعتزم شن حملة لنزع السلاح في الولايات.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع السودانية أحمد خليفة الشامي، قد أعلن في أكتوبر الماضي، أنه منذ بدء جمع السلاح طواعية خلال الشهرين الماضيين، “جمع أكثر من 15 ألف قطعة سلاح إلى جانب أكثر من 500 عربة دفع رباعي مسلحة من ولايات إقليم دارفور في غرب السودان.







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