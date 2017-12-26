التزام تام في 7 مناطق بقرار توطين محال الذهب والمجوهرات

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، عن التزام تام في مناطق القصيم، تبوك، نجران، الباحة، عسير، الحدود الشمالية، وجازان، بقرار توطين محال الذهب والمجوهرات، خلال الأسبوعين الأولين من بدء تنفيذ القرار.

وبيّن أباالخيل، أن الحملات التفتيشية نفَّذت 5960 جولة تفتيشية على المحال المستهدف توطينها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لمتابعة القرار في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أنه تم ضبط 210 مخالفات على مستوى المناطق.

ودعا المتحدث الرسمي، عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

ويأتي قرار “توطين محلات الذهب والمجوهرات” في إطار تفعيل برنامج “التوطين بالمناطق”، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.

يُذكر أن برنامج “التوطين بالمناطق”، يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.







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