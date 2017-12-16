التشهير ينتظر مخالفي المرور.. والتباطؤ على قائمة المخالفات

المواطن ـ رقية الأحمد:

أكّدت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم التشهير بالمخالفين لأنظمتها، مشيرة إلى أنَّ هناك مخالفة بحق مَن يقود المركبة بسرعة أقل بشكل واضح عن السرعة المحددة، تحت مسمى “التباطؤ” على نحو يعرقل الحركة.

وكشفت الإدارة، في معرض ردّها على 45 سؤالًا نشرتها أمس الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن وجود شراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب، والعمل جارٍ على زيادة عدد الكاميرات لمزيد من الضبط المروري.

وأوضحت أنَّه “توجد مخالفات جديدة، سيتم ضبطها بالكاميرات، كحزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة”، مبيّنة أنَّ “هناك مخالفة مرورية منصوص عليها في الفقرة رقم (7) من الجدول رقم (4) بغرامة مالية، لا تقل عن مئة ريال، ولا تزيد على مئة وخمسين ريالًا تحت مسمى (التباطؤ) على نحو يعرقل الحركة”.

وفي شأن العمل بنظام النقاط المرورية، أشارت إلى أنَّه “تم إعداد تعديل مقترح لنظام النقاط المرورية، وعند اعتماده سيتم تطبيقه”.







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