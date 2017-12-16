التصادم وشيك.. طائرات روسية تتحرش جوًّا بالأميركية والبنتاجون قلقة

المواطن - متابعة

أبدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) قلقها من الطريقة الخطيرة التي يحلق بها الطيارون الحربيون الروس فوق سوريا، وذلك بعد أن أوشكت طائرات حربية أميركية وروسية على الاصطدام قبل أيام.

وتحلق الطائرات الأميركية في مناطق شرق نهر الفرات، لدعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد داعش، حيث تتركز عملياتها في منطقة مساحتها 39 كم مربع حول البوكمال، قرب الحدود العراقية.

وبموجب اتفاق بين موسكو وواشنطن، فإن على الطائرات الروسية أن تحلق في مناطق غرب نهر الفرات، وألا تقترب من المناطق التي تطير فيها الطائرات الأميركية.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن سلسلة من الأحداث وقعت مع طائرات روسية فوق سوريا، كادت أن تنتهي بحادث تصادم أو إسقاط لإحدى تلك الطائرات.

وأشار إلى أن تلك الحوادث تكررت في 15 و17 نوفمبر الماضي، وفق ما ذكر موقع “تلغراف”.

كما اعترضت طائرتان أميركيتان من طراز “F-22″، الأربعاء الماضي، مقاتلتين روسيتين في منطقة ليس من المفترض أن تكونا فيها.







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