الجمعان: مجموعة الأخضر في خليجي 23 قوية

المواطن - مروة نبيل

شدد محيسن الجمعان، مدير المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج “خليجي 23″، التي ستنطلق، يوم الجمعة المقبل، في الكويت، على أن المجموعة التي يقع فيها الأخضر قوية.

وقال الجمعان: “المهمة لن تكون سهلة على المنتخب السعودي؛ لكون المنتخبات جميعها طامحة لتحقيق اللقب، ولكننا نقف بلاعبينا؛ سواء من يملكون الخبرة أو الشباب بالظهور بالمستوى المأمول وتحقيق النتائج المرجوة من هذه المشاركة”.

ويفتتح المنتخب السعودي مواجهاته في “خليجي 23” أمام الكويت، يوم الجمعة، ثم يواجه الإمارات على إستاد جابر الدولي، يوم الاثنين المقبل، قبل أن يلتقي عمان على إستاد نادي الكويت، يوم الخميس.







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