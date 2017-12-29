الجوازات: خدماتنا غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين.

ولفتت الجوازات في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن رسوم الخدمات الحكومية ومنها رسوم خدمات الجوازات، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي ستطبق في أول يناير 2018.

وستطبق ضريبة القيمة المضافة بداية يناير 2018، بقيمة 5%، على العديد من السلع والخدمات.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

وحثت الهيئة المنشآت التي لم تسجل بُعد إلى المسارعة في التسجيل قبل 1 يناير 2018م، لأنه مع بدء تطبيق الضريبة لن تقتصر عقوبة المنشآت غير المسجلة على غرامة مالية فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، حيث سيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة ابتداءً من تاريخ تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية بدءاً من هذا التاريخ.

وأكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فلا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضًا إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.







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