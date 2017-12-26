الحوثيون يعدمون ستينيًّا أعمى بمزاعم التخابر مع الجيش اليمني

المواطن - متابعة

أعدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الاثنين، مواطنًا مسنًّا وكفيفًا، في محافظة الضالع جنوب اليمن؛ وذلك بتهمة “التخابر مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في منطقة مريس”.

وأكدت مصادر محلية، أن الحوثيين أعدموا المواطن الكفيف صالح هزاع مسعد الضحياني، البالغ من العمر 65 عامًا، وهو من أهالي قرية “رمة” بمنطقة مريس، بجانب مدرسة القرية؛ بتهمة “التخابر مع قوات الشرعية”، بحسب “العربية”.

وتستعيض ميليشيات الحوثي، عن هزائمها في الجبهات بترهيب المدنيين، حيث جاء إعدام هذا الشيخ المسن عقب تقدم ميداني حققه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة غرب مريس آخر معاقل تواجدهم في محافظة الضالع جنوب اليمن.







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