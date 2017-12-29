الداخلية المصرية تكشف تفاصيل مثيرة حول الهجوم الإرهابي على كنيسة مارمينا

المواطن - القاهرة

كشفت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوبي القاهرة.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيسبوك: إن الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين الكنيسة تصدت لمجهول، يستقل دراجة بخارية، أثناء محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي لكنيسة مارمينا العجايبي في حلوان.

وأوضحت أن قوات الأمن تعاملت فورًا معه، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وإصابته، وضبط سلاح آلي بحوزته، ونحو 150 طلقة إضافية، وعبوة متفجرة، قبل محاولته إلقاءها على الكنيسة.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أمين شرطة، و6 مواطنين آخرين، وإصابة 4 أشخاص بينهم أمين شرطة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الوزارة في بيانها: إن “الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمني من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة؛ بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين، إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك”.

وتابعت قائلة: إن “الإرهابي المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين”.

واستطردت قائلة: “الإرهابي كان قد أطلق عددًا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة؛ مما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل”.